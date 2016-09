Skatteadvokat frygter retssikkerhed i læk

- Det er utraditionelt. I Danmark har vi ikke tradition for at købe oplysninger. Der er også betænkeligheder retssikkerhedsmæssigt. Det må forudsætte, at man meget grundigt vurderer disse oplysningers troværdighed, siger Torben Bagge.

- Man kan ikke helt afvise, at nogen vil henvende sig. Udelukkende med det formål at slå mønt på Skat med oplysninger, som måske ikke er 100 procent korrekte.

Han sidestiller den ny praksis imod skattesvindel med "stikkerlinjen", som daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S) genoplivede. Her kunne man anonymt anmelde andre. Men skatteminister Karsten Lauritzen (V) stoppede "stikkerlinjen".

- Det er lidt de samme betænkeligheder. Kan man gemme sig anonymt og afgive oplysninger om andre. Hvem siger, at de oplysninger er korrekte? spørger Torben Bagge.

Oplysningerne kan også være skaffet ulovligt. Måske ved at bryde bankhemmeligheden, påpeger han.

- De mennesker, der vil sælge oplysningerne til Skat, er formentlig ikke kommet i besiddelse af dem lovligt. Så medvirker man på en eller anden måde til ulovligheder, siger Torben Bagge.

Skat har før afvist at købe oplysninger af anonyme kilder modsat flere andre EU-lande. Det er en delikat balance, siger Torben Bagge.

- Det er retssikkerheden for den enkelte, som risikerer for at blive beskyldt for noget, man ikke har gjort. Mens samfundet er interesseret i, at alle betaler deres skat, siger han.