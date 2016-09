Når Skat inddriver gæld, sker der fejl i hver femte sag, viser Berlingskes aktindsigt i kontrolrapporter. Det er umuligt for almindelige mennesker at opdage, lyder det fra skatteadvokat Lisbeth Pedersen.

Skatteadvokat: Pantefogeders fejl rammer ressourcesvage

Det kan være umuligt at opdage Skats mange fejl i udlægsforretninger uden en advokat, mener skatteadvokat.

- Mange af dem, der ender i dyb gæld, er ofte ressourcesvage, siger skatteretsadvokaten, efter at hun har set Berlingskes aktindsigt i Skats interne kontrolrapporter.

Der er alt for mange fejl i Skats interne kontroller. Det er rystende. Sådan lyder det fra Lisbeth Pedersen, der er skatteadvokat og ekstern lektor i skatteret ved Københavns Universitet.

Skats pantefogeder begår fejl i næsten hver femte sag, hvor Skats udsendte medarbejder dukker op hos en skyldner for at inddrive gæld. Det viser de interne kontrolrapporter om pantefogedernes arbejde siden 2014.

- Hvis man ikke har en kompetence til at sætte sig ind i sagen eller har råd til en advokat, der kan efterprøve det, er det umuligt at opdage, om der er en fejl.

- Det bunder i et dybere problem med Skats arbejde over for borgerne, siger Lisbeth Pedersen til Ritzau.

De alvorlige fejl, der oftest optræder, er, når pantefogederne opgør værdien af udlæggene forkert eller foretager udlæg for krav, der faktisk er forældede, viser Berlingskes aktindsigt.

Andre gange undlader Skat at informere borgeren inden udlægsforretningen. Endelig optræder det juridisk vigtige fogedblad, der blive udfyldt under udlægsforretningen, forkert og mangelfuldt.

Ifølge skatteadvokaten er det Skats ansvar at tage hånd om borgeren under en udlægsforretning, om vedkommende skylder penge eller ej.

- Det er et meget svært regelsæt, vi har med at gøre. Selv om pantefogederne har pligt til at vejlede borgerne, så sker det ikke.

- Det er langt de færreste almindelige mennesker, der overhoved vil opdage det, hvis der sker en fejl, siger hun.

Fokus på pantefogederne kommer i kølvandet på flere sager, hvor Skat får kritik for inddrivelsen af gæld.