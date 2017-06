Skats nye it-system bliver 70 millioner kroner dyrere

Systemet består af tre dele, hvoraf to er færdigudviklet. Men det tredje, et rentesystem, halter. Systemet skal håndtere, når den finansielle sektor indberetter renteoplysninger.

Over 70 millioner kroner mere end budgetteret og et års forsinkelse.

Skatteministeriet fik sidste år tildelt yderligere 27,4 millioner kroner til systemet, og i sidste uge bad skatteminister Karsten Lauritzen (V) om at få tilført yderligere 43,9 millioner kroner.

Det viser et aktstykke fra Folketingets Finansudvalg ifølge Ekstra Bladet.

De to ekstrabevillinger sender altså en ekstraregning på 71,3 millioner kroner til skatteyderne.

It-professor Kim Normann Andersen fra Copenhagen Business School påpeger over for Ekstra Bladet, at eKapital er endnu et eksempel på et stort offentligt it-projekt, der koster mere end lovet og bliver afleveret efter deadline.

- Man kan med rette stille spørgsmål ved, om det er det offentlige, der skal betale og stå for udviklingen af it-projekter - frem for at få nogle med armslængde til det politiske og bureaukratiske til at udvikle og administrere dem.

It-systemet skulle oprindeligt have været lanceret 10. januar i år, men systemet vil først være klar i april næste år. Det fremgår ifølge Ekstra Bladet af sagsakter fra Skatteministeriet.