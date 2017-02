Skat Nordsjælland har tabt en retssag mod to blomsterhandlere i en sag om påstået momsunddragelse i to firmaer for mange millioner kroner (arkivfoto).

Skat taber flere års opgør mod blomsterhandlere

De to mænd kan ikke gøres ansvarlige for de tab, som statskassen fik på grund af aktiviteter i to anpartsselskaber, fremgår det af dommen.

Det sker, efter at Østre Landsret forleden har frifundet to forretningsmænd i en omfattende civil retssag.

Det er anden gang, at mændene får medhold i retssystemet.

Oprindeligt bad Skat anklagemyndigheden om at rejse en straffesag mod dem, og også her blev resultatet frifindelse.

Men efter dette nederlag tilbage i 2011 besluttede Skat altså at fortsætte opgøret - nu i form af en civil retssag.

- Der er gået omkring syv år. Og det er altså lang tid at tage af folks liv, siger mændenes advokat, Casper Andreasen.

- Der findes regler, som gør, at der er mulighed for at anlægge en civil sag, selv om der er sket frifindelse i en straffesag. Men jeg mener, at en offentlig myndighed bør udvises særdeles stor tilbageholdenhed, siger advokaten.

- I denne situation burde man have været mere kritisk, end man har været, siger Casper Andreasen.

Forløbet har ikke været billigt. Skat er således af landsretten blevet dømt til at betale blomsterhandlernes sagsomkostninger på 750.000 kroner.

Dertil kommer salæret til kammeradvokaten, som har ført sagen for det offentlige.

I den oprindelige straffesag drejede Bagmandspolitiets tiltale sig om unddragelse af mere end 60 millioner kroner i en såkaldt momskarrusel.

I næste akt ved domstolene besluttede Skat at begrænse påstanden til betaling af ti millioner kroner, selv om man mente, at de to blomsterhandlere faktisk var ansvarlige for et tab på 66 millioner kroner.

Reduktionen af kravet har såkaldt procesøkonomiske årsager.

I Københavns Byret fik Skat Nordsjælland medhold i den civile sag i 2015, men nu har landsretten altså frifundet de to sagsøgte.

Det er ikke bevist, at mændene stiftede de to anpartsselskaber, kontrollerede dem eller i øvrigt havde noget med driften at gøre.

Og heller ikke på anden måde er mændene på grund af deres samhandel med de to selskaber ansvarlige for de tab, som Skat blev påført, fremgår det.