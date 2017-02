Skat har ikke tjekket håndværkerfradrag siden 2012

Siden boligjobordningen blev indført i 2011, har hundredtusinder af danskere benyttet sig af muligheden for at få et ekstra skattefradrag som tilskud til håndværkerregningen.

Ifølge Børsen, der har spurgt Skat, ligger den seneste målrettede kontrol af boligjobordningen fem år tilbage.

- Skat har i 2012 haft et konkret indsatsprojekt, hvor håndværkerfradraget for indkomståret 2011 blev kontrolleret.

- Der har ikke i de efterfølgende år været konkrete projekter alene rettet mod håndværkerfradrag, hedder det i svaret fra Skat til avisen.

Oplysningen undrer flere skatteordførere på Christiansborg. Blandt andet frygter Jesper Petersen (S), at mange kan have snydt uden at være blevet opdaget.

- Jeg har forståelse for, at Skat må prioritere deres ressourcer. Men det er ikke hensigtsmæssigt, hvis der er store områder, der simpelthen aldrig bliver kontrolleret, og hvor der ikke er nogen form for risiko ved at snyde, siger han til Børsen.

Da Skat tilbage i 2012 udførte en stikprøvekontrol af 400 virksomheder og 200 borgere, viste det sig, at der var fejl i 14,5 procent af borgernes indberetninger - altså hver syvende.

Underdirektør Per Jacobsen skriver i en mail til Børsen, at man har prioriteret sine ressourcer ud fra, hvor man vurderede, at effekten af indsatsen ville være størst.

Og så fortæller han, at man i år har planlagt en kontrol af indberetningerne for 2016.