Medarbejdere i Skat valgte at takke nej til et tilbud om yderligere oplysninger om skandale til milliarder.

Skat godtog vrøvlet forklaring på milliardsvindel

De, der skulle føre kontrol med udbetalingerne af udbytteskat, spurgte måned efter måned, hvor de mange penge forsvandt hen. Men de lod sig berolige af den samme forkerte forklaring i et år uden at reagere og sagde endda nej tak til et tilbud om flere oplysninger.

Skats medarbejdere så til, mens svindlere drænede statskassen for 12,3 milliarder kroner.

Det viser en hemmelig rapport om sagen fra statens advokat, Kammeradvokaten, som Politiken Søndag har adgang til.

Forklaringen fra en funktionsleder i Skat om, at udbetalingerne var refusioner til amerikanske pensionskasser, blev gentaget med samme ordlyd og accepteret af Skats kontrollanter 11 gange, skriver Politiken.

Senest i juli 2015, da Skat havde fået det tip udefra, som førte til, at milliardsvindlen blev opdaget.

Men da var de danske skatteydere blevet lænset for mindst 12,3 milliarder kroner af svindlere, der foregav at være udenlandske aktionærer i danske selskaber med ret til refusion af skat af aktieudbytte.

Ifølge Kammeradvokaten lød funktionslederens forklaring på de enorme udbetalinger således:

"Flere amerikanske pensionskasser køber op i danske selskaber. De amerikanske pensionskasser betaler ikke dansk skat, så derfor de meget store refusioner på udbytteskat", skriver Politiken.

Hvis Skats kontrollanter havde spurgt ind til forklaringen, kunne en stor del af de mange penge formentlig være reddet. For så havde de opdaget, at funktionslederen ikke havde belæg for sin forklaring, skriver avisen.

Den "har som bekendt vist sig at være forkert, idet der ikke er tale om refusioner til amerikanske pensionskasser, men derimod svindel. Det fremgår ikke af det for mig foreliggende materiale, hvordan (funktionslederen) har kunnet tro", at amerikanske pensionskasser var forklaringen, skriver Kammeradvokaten ifølge Politiken Søndag.