Skat eller velfærd: Sådan vil regeringen bruge råderum

Finansminister Kristian Jensen (V) forventer dog, at der i Danmarks nuværende økonomiske situation vil være råd til at prioritere begge dele.

Torsdag fremlagde han regeringens udspil til finanslov. Det skete med en opjusteret forventning om, at Danmark for første gang siden 2006 vil opleve en vækst i bruttonationalproduktet på 2,0 procent.

Samtidig har tidligere reformer skabt et råderum i økonomien på mere end 32 milliarder kroner i 2018-tal. De penge har politikerne på Christiansborg mulighed for at fordele til skattelettelser, velfærd og andre initiativer.

Spørgsmålet er så, hvor mange af de penge regeringen vil bruge på velfærd og hvor meget, man vil bruge på skattelettelser.

Tirsdag fremlagde regeringen sit store skatteudspil. Det er her, regeringen for alvor skruer op for skattelettelserne, som omgående fik kritik fra Dansk Folkeparti for især at gå til de højst lønnede danskere.

Udspillet koster efter tilbageløb og adfærd cirka 15 milliarder kroner. Det er dog kun cirka halvdelen af pengene - 7,75 milliarder, der kommer fra råderummet.

Resten af pengene kommer blandt andet via tidligere aftaler. I alt 3,5 milliarder kroner er allerede fundet via Jobreformens første del og en pensionsaftale med DF fra foråret.

De resterende cirka fem milliarder kroner vil regeringen finde ved at indføre optjeningsprincipper på overførselsindkomster for udlændinge, begrænse børneydelsen til de tre første børn og tage deltagerbetaling for danskkurser.

Med skatteudspillet har regeringen altså snuppet knapt otte milliarder af de 32 milliarder kroner til skattelettelser.

Regeringen vil desuden bruge fem milliarder kroner af råderummet til investeringer i infrastruktur lige fra veje til bredbånd. Dermed når man op på at have brugt cirka 13 milliarder kroner af råderummet.

Resten af råderummet er afsat til vækst i det offentlige forbrug samt reserver.

Hvis Kristian Jensens regnestykke står til troende, vil regeringen dermed have brugt en fjerdedel af råderummet på skattelettelser. Tre fjerdedele af råderummet går så til andre initiativer, herunder velfærd via vækst i det offentlige forbrug.

Ifølge Kristian Jensen har regeringen i finansloven afsat 2,6 milliarder kroner næste år til "fornyet velfærd".

Der er blandt andet afsat 1,3 milliarder kroner ekstra til kommuner og regioner samt 500 millioner kroner til sundheds- og ældreområdet.