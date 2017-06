Skænderi om bilfælge førte til dødelig knivvold

Et skænderi om nogle bilfælge førte i oktober sidste år til, at en 30-årig mand blev stukket ned og afgik ved døden i det vestlige Aarhus.

Mohammad Ali Halloum havde en bil stående i garagen hos den 30-årige, som ville have, at han fjernede den. Det ville Halloum ikke, og han beskyldte garageejeren for at have stjålet fælgene på bilen og solgt dem.

Det førte ifølge sagens anklager, Jhin Lee, til flere skænderier mellem de to og deres familie og bekendte.

19. oktober sidste år sendte Halloum en sms til garageejeren og bad ham komme ned til Fakta på Kappelvænget.

Med sig til mødet tog den nu dømte en kniv og en peberspray. Da de to grupper mødtes, endte det i et slagsmål, der kulminerede med, at Halloum stak den 30-årige i brystet og snittede en anden i armen.

Fire dage senere afgik den 30-årige ved døden.

Under den til tider tumultariske retssag - ved et af de første retsmøder fik retsformanden ryddet salen på grund af uro - ville Halloum frifindes, da han mente, at han havde handlet i nødværge.

Anklageren ville på sin side have ham dømt for drab.

Nævningetinget afviste, at der var tale om nødværge, men ville heller ikke dømme ham for drab, da det ikke var hans hensigt at slå offeret ihjel.

Selv om retten afviste at dømme for drab, er anklager Jhin Lee godt tilfreds med afgørelsen.

- Det er godt, at retten har slået fast, at man ikke kan påkalde sig nødværge, når man tager en kniv med til en diskussion, forklarer han.

Mohammad Ali Halloum valgte at tænke over, om han vil anke dommen til Vestre Landsret.