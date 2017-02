Søndag træder et EU-forbud mod det allergifremkaldende stof MI i kraft. Stoffet bruges blandt andet som konserveringsmiddel i makeup, cremer og andre kosmetiske produkter. Danmark har presset på for at få et forbud.

Skadelig kemi i kosmetik får kniven efter dansk pres

Søndag træder EU-forbud mod et allergifremkaldende stof i kosmetik og cremer i kraft efter pres fra Danmark.

Det er EU, der forbyder brugen af methylisothiazolinon (MI), som har vist sig at kunne fremkalde allergi.

Et forbud mod et allergifremkaldende stof i kosmetik, cremer og deodoranter træder søndag i kraft.

- Danmark har haft en stor andel i at få forbuddet indført.

- Ved hjælp af Videncenter for Allergi har vi kunnet dokumentere allergirisikoen ved brug af MI, siger hun.

Allergi over for MI har været eksplosivt stigende i alle europæiske lande, siden det i 2005 blev tilladt i kosmetik.

En til fem procent af danskerne vurderes at være ramt af allergi over for stoffet.

Forbuddet gælder makeup og andre kosmetiske produkter, der bliver på huden.

Det vil stadig være muligt at anvende MI i produkter, der vaskes af huden som eksempelvis shampoo og barberskum.

Men her er der også brug for at begrænse det tilladte indhold af MI, vurderer Miljøstyrelsen.

- Vi arbejder på, at der i EU fastsættes en lavere grænse for indhold af MI i produkter, der vaskes af huden.

- Processen er i gang i EU, og vi forventer, at der til marts skal stemmes om at begrænse stoffet i de resterende kosmetiske produkter, siger Bettina Ørsnes Larsen.

Indtil der er fastsat en lavere grænseværdi anbefaler Miljøstyrelsen, at man helt går uden om eksempelvis shampoo, der indeholder MI.

Som forbruger kan man undgå stoffet ved at vælge kosmetiske produkter, der er Svanemærket.

Miljøstyrelsen planlægger i løbet af 2017 en kontrolindsats, der vil følge op på, om forhandlerne lever op til de nye regler.