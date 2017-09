Skaarup: DF kan bringe flere S-borgmestre til magten

Sådan lød det fra partiets markante retsordfører, Peter Kofod Poulsen, ved et vælgermøde i Tønder mandag aften, refereret af Jydske Vestkysten.

Lokalpolitikerne bør overveje at pege på en socialdemokratisk borgmester, sagde han.

Og den opfordring gælder sådan set DF-byrådsmedlemmer over hele landet, siger DF-gruppeformand, Peter Skaarup. Tidligere var DF ofte i valgforbund med V og K til kommunalvalgene.

Men denne gang kommer partiet formentlig til at stå mere frit.

- Det står mere åbent denne gang. Ofte er det lokal- eller personspørgsmål, der er afgørende. Det kan godt være, at man har mere tillid til en socialdemokrat end en venstremand, siger Skaarup.

Allerede i dag er der en håndfuld kommuner, hvor DF har været afgørende for at bringe en S-borgmester til magten. Peter Skaarup regner med, at det vil ske flere steder efter valget.

- Socialdemokratiet har ændret signaler på landsplan og ladet det sive ned gennem deres partiorganisation, at DF er et stuerent parti, som man kan samarbejde med, siger han.

- Vi har grundlæggende den opfattelse, at vores lokale folk skal sælge sig så dyrt som muligt. Man skal kunne regne med, at når man stemmer på DF, får man så meget igennem som muligt, siger Peter Skaarup.

Spørgsmål: Er det rigtigt, at DF bevidstløst har peget på Venstre-borgmestre?

- Der er nok sket det, at man ofte lavede et valgforbund med Venstre og Konservative rundt omkring i kommunerne ved de første valg. Men nu er vi henne ved, at det står mere åbent og frit rundt omkring.

- Vi har så mange år på bagen, at man nu lokalt kan lave et samarbejde med socialdemokraterne, hvis det er det, eller Venstre, hvis det er det.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, sender en klar opfordring til de lokale S-politikere om at invitere DF med i forhandlingerne, når der efter kommunalvalget den 21. november skal fordeles borgmester- og udvalgsposter.

- Vores borgmesterkandidater og byrådsmedlemmer skal samarbejde så bredt som muligt. Det er det, vi står for på Christiansborg, siger hun.

Mette Frederiksen udelukker heller ikke, at det kan komme på tale, at S-lokalpolitikere bringer en DF-borgmester til magten. Det afhænger af de lokale forhold, siger hun.