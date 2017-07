Sjællænderne kan få juli måneds første sommerdag søndag

Men inden søndag skal vi igennem et par dage med regn og byger.

- Det ser ikke ud til at blive det helt vilde sommervejr, siger Dan Nilsvall.

Fredag kommer der byger mange steder, og i Jylland kan det lokalt blive med hagl og torden. Samtidig når temperaturen ikke meget over de 18 grader.

- Både lørdag og søndag får vi også regn eller byger, men i løbet af eftermiddagen begge dage ser det ud til at klare op, så vi får en flot afslutning på dagen, siger meteorologen.

Han spår, at temperaturen lørdag kommer op på mellem 18 og 21 grader.

Alt godt kommer som bekendt til den, der venter, og søndag kan vi således få den hidtil første sommerdag i juli måned i år.

- Her ser det ud til, at vi kan nå op over de 25 grader i den østlige og sydøstlige del af landet, siger Dan Nilsvall og tilføjer, at det nærmere bestemt vil være folk på Lolland-Falster og Sjælland, der kan få varmen at føle.

- De fleste andre steder vil temperaturen ligge på mellem 20 og 23 grader søndag, siger han.

En meteorologisk sommerdag er defineret ved, at temperaturen når over 25 grader et eller andet sted i landet.

DMI har registreret vejret i Danmark siden 1874. Kun tre gange på de 143 år, er juli kommet og gået uden en eneste sommerdag.

Det er før sket i 1962, 1974 og 1979.