Sjældent guldaldermaleri af Marstrand bliver i Danmark

Inden længe vil maleriet derfor kunne ses på Statens Museum for Kunst. Maleriet forestiller den vestindiske barnepige Justina, som er i Frederiksberg Have samme med Wilhelm Marstrands to niecer.

Et sjældent maleri af Wilhelm Marstrand blev for nylig solgt til en udenlandsk køber på en auktion, men nu er det sikret, at det alligevel bliver på dansk jord.

Lov om danske kulturværdier sikrer nemlig, at et bestemt værk kan være så vigtigt, at Folketingets Kulturudvalg kan kræve, at udvalget skal have en ansøgning om udførselstilladelse, hvis en køber vil føre det ud af landet.

Den udenlandske køber har søgt om tilladelse, men udvalget har nedlagt forbud mod, at det kan føres ud af landet. Herefter sendte Kulturværdiudvalget et købstilbud, som den udenlandske køber har accepteret.

Kulturværdiudvalget har til opgave at sikre, at de vigtigste danske kulturværdier ikke havner i udlandet. Svend Larsen, der er formand for udvalget, glæder sig derfor over købet.

- Maleriet er i særklasse, og udvalget har vurderet, at der er tale om en umistelig kulturværdi af afgørende national betydning, som derfor ikke må udføres af Danmark.

- Det er en stor gevinst, at danskerne fremover kan glæde sig over Marstrands maleri, siger formanden.

Maleriet er vurderet til en værdi på 600.000-800.000 kroner.

På Statens Museum for Kunst vil billedet blive udstillet som del af udstillingen "Ufortalte historier"

- Maleriet af den store danske guldaldermaler har en meget høj kunstnerisk kvalitet.

- Også malerens valg af motiv, som sætter en vestindisk barnepige i centrum, er yderst sjældent, siger Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst.