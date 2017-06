Sjælden billedbog af H.C. Andersen bliver i Danmark

Det har et samarbejde mellem Kulturværdiudvalget, Augustinus Fonden og Odense Bys Museer sørget for.

En sjælden billedbog af H.C. Andersen blev i maj solgt for 2,9 millioner kroner til en udenlandsk køber. Men værket får lov at blive i Danmark, oplyser Det Kongelige Bibliotek.

Det unikke værk var en fødselsdagsgave fra H.C. Andersen til den lille pige Marie Henriques i forbindelse med pigens treårs fødselsdag.

H.C. Andersen var ven af Henriques-familien.

Billedbogen er en illustreret rejsebeskrivelse på 184 sider, som han gav til lille Marie Henriques i enten 1868 eller 1869. Historien handler om den lille Maries rejse ud i verden sammen med sin strikse barnepige Sidse.

Da værket blev solgt til en udenlandsk køber, valgte Kulturværdiudvalget at nedlægge forbud mod at tage billedbogen ud af landet. Når denne ret tages i brug, skal det følges op af et købstilbud.

Det tilbud har den udenlandske køber valgt at takke ja til, og det glæder Svend Larsen, formand for Kulturværdiudvalget og direktør for Det Kongelige Bibliotek.

- Dette værk er i en klasse for sig, og udvalget har vurderet, at der er tale om en umistelig kulturværdi af afgørende national betydning, som derfor ikke kan tillades udført af Danmark, siger han i en pressemeddelelse.

Særligt Augustinus Fonden, der er en erhvervsdrivende fond stiftet i 1942 af tobaksfabrikant Ludvig Augustinus, har sikret tilbagekøbet.

Fonden har givet et tilskud på 3,4 millioner kroner. Det oplyser fondens direktør, Frank Rechendorff Møller.

- H.C. Andersen er en af de få danske litterater, som er international kendt. Det er der en grund til. Det skyldes jo kvaliteten og den særlige måde, H.C. Andersen skriver på til både børn og voksne.

- Vi betragter det som et stykke national kulturarv. Det hører i allerhøjeste grad til på danske museer, siger han.

Også Slots- og Kulturstyrelsen har bidraget til købet, så den samlede pris ligger omkring 3,6 millioner kroner.

Billedbogen bliver givet til Odense Bys Museer. Her vil den blive udstillet fra august, fortæller museumschef Torben Grøngaard Jeppesen.

Der findes 19 kendte billedbøger af den danske eventyrforfatter.

Men det specielle forhold til Marie Henriques og hendes familie gør, at bogen er helt speciel.