Sirenernes hylen ændrer betydning

Tidligere betød sirenevarslet, at man skulle gå inden døre, lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg og søge information hos DR eller TV2.

Men remsen blev simpelthen for indviklet for de fleste, forklarer Bjarne Siewertsen fra Center for Krisekommunikation i Beredskabsstyrelsen.

- Vi skal have et budskab, som er let at huske, og som folk kan handle på, siger han.

Beredskabsstyrelsen har foretaget flere undersøgelser, der viser, at folk ikke kunne huske hele "remsen".

Især delen med ventilationsanlæg, som blev tilføjet efter Tjernobyl-ulykken, har givet anledning til forvirring, forklarer Bjarne Siewertsen.

- Umiddelbart giver det god mening på papiret, og det kan også være relevant i en given, specifik situation som for eksempel ved en nuklear ulykke. Men det har skabt mere forvirring end gavn som en generel beredskabsforanstaltning, siger han.

Derfor har styrelsen i samråd med blandt andet politiet og Sundhedsstyrelsen besluttet at forenkle budskabet.

Sirenerne kan anvendes i situationer, hvor der er akut livsfare for et større antal mennesker.

Hvis sirenerne tages i brug, udsender myndighederne altid i umiddelbar forlængelse en beredskabsmeddelelse via blandt andet DR og TV2 med information om, hvordan man skal forholde sig i den konkrete situation.

- Det er godt at få folk inden døre ved hjælp af sirenerne for en sikkerheds skyld, siger Bjarne Siewertsen.

- Via beredskabsmeddelelserne kan myndighederne herefter give borgerne specifikke anvisninger om, hvorvidt man skal lukke af, så godt man kan - eller om man eksempelvis skal forberede sig på at lade sig evakuere på grund af en større oversvømmelse, fortsætter han.

Ud over sirener benytter myndighederne sig af flere andre kommunikationskanaler for at advare befolkningen.

Det sker både igennem hjemmesider, sociale medier, pressen, app'en Mobilvarsling, politiets højttalervogne og - i særlige tilfælde - ved at gå fra dør til dør.