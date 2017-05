Sikkerhedsrådgiver: Umuligt at undgå terror

- Hvis man skal undgå denne type angreb, så skal vi have et totalitært overvågningssamfund, hvor alle bliver kontrolleret hele tiden. Det er vi ikke interesserede i.

- Vi vil gerne bevare vores demokratiske rettigheder og de værdier, vi har. Som jo også er nedfældet i vores lovgivning. Så kan man ikke undgå, at nogle en gang imellem slipper igennem, siger Jan Jarlbæk.

Angreb på civile er blevet om ikke hverdagskost, så noget der ligner, i Europa. Det betyder dog ikke, at den chokeffekt, som terrorister normalt søger, er blevet mindre.

- Vi bliver mere hårdhudede, hvis man kan udtrykke det sådan. Men terroristerne kigger lige så meget på at bevise, at det er muligt. At de kan slå til i hjertet på demokratier, siger Jan Jarlbæk.

Han fortæller samtidigt, at det er svært at se, hvornår rækken af angreb stopper.

Tidligere terrorkampagner som IRA's, den venstreorienterede terror i 70'erne og 80'erne eller den baskiske løsrivelseskamp havde relativt specifikke politiske mål.

- Der er ingen logik i disse her angreb. Til tirsdagens koncert var der muslimer, kristne og hinduer. De bliver alle ramt på må og få, så den grundlæggende logik mangler.

- Ser man på det historisk set, har der været en forklaring, men i de her angreb er der ingen jordforbindelse overhovedet.

- For det ser ikke ud til, at grupperne bag overhovedet er interesseret i at finde en løsning, siger Jan Jarlbæk.