Sikkerhedscenter: Truslen fra hackere er meget høj

Det generelle trusselsbillede har ikke ændret sig, men det nye hackerangreb er særligt alvorligt, og derfor er der behov for at advare, forklarer Thomas Lund-Sørensen, chef for CFCS.

Det danske Center for Cybersikkerhed (CFCS), der er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste, udsender nu en alvorlig trusselsvurdering i kølvandet på et verdensomspændende cyberangreb.

- Truslen fra cyberspionage er meget høj generelt. Det betyder, at vi jævnligt ser folk, der forsøger at presse penge af os ved at kryptere vores data, eller cyberspionage fra fremmede stater.

- Det nye er, at denne konkrete form er meget effektiv. Den rammer direkte ned i nogle sårbarheder. Der behøver ikke være en person, der trykker på et link. Angrebet er særdeles ondskabsfuldt, siger Thomas Lund-Sørensen.

Det er computere med et Microsoft Windows styresystem, der lige nu er mål for en alvorlig og global ransomware-kampagne, oplyser centeret i sin nye vurdering.

- CFCS har observeret en markant stigning i datatrafik, som viser, at danske it-systemer lige nu skannes for sårbare computere, som kan angribes med denne ransomware. CFCS vurderer derfor, at truslen er MEGET HØJ.

Danmark ser indtil videre ud til at være sluppet for alvorlige angreb

En af årsagerne vurderes at være helligdagen store bededag, der betød, at mange virksomheder holdt lukket fredag. Mandag kan nogle virksomheder dog få sig en ubehagelig overraskelse, påpeger Thomas Lund-Sørensen.

- Det er vores forventning, at når weekenden er ovre, vil vi formentlig se nogle virksomheder, som har været udsat for det her angreb, siger han.

Derfor er det også vigtigt, at virksomhederne får ryddet op i deres systemer i løbet af weekenden, skriver Center for Cybersikkerhed.

Ransomware er et ord for programmer, der blokerer for adgang til data på computeren og kræver en løsesum for at gøre de pågældende data tilgængelige igen.

Det var fredag aften dansk tid, at virksomheder, organisationer og offentlige instanser blev ramt af et cyberangreb i mindst 74 forskellige lande. I første omgang blev britiske hospitaler ramt af angrebet.