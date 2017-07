Sigtet for drabsforsøg: Jeg ville skåne min hustru

En 53-årig mand fra Helsingør er lørdag i Retten i Lyngby blevet varetægtsfængslet i fire uger for et groft overfald på sin 59-årige hustru fredag i parrets hjem.

Manden er sigtet for drabsforsøg, og han erklærede sig skyldig i sigtelsen, da han lørdag var i grundlovsforhør, oplyser anklager Henrik Prien-Larsen fra anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

- Han forklarede ved grundlovsforhøret, at årsagen til hans handling var, at han ville skåne hustruen for at blive ked af det, når de skulle flytte fra deres hjem som følge af de økonomiske problemer, som han gennem længere tid havde holdt skjult for hende, siger anklageren i en pressemeddelelse.

Volden skete i forbindelse med en fogedforretning, hvor fogeden skulle sætte parret ud af deres lejlighed.

Politiet fik anmeldelsen om volden i parrets hjem i Lundegade i Helsingør fredag omkring klokken 10. Det var ikke parret selv, der slog alarm.

Manden blev anholdt umiddelbart efter overfaldet.

Kvinden er blevet slået adskillige gange i hovedet og i ansigtet med en hammer. Fredag eftermiddag kunne lægerne oplyse, at kvinden ikke længere var i livsfare.