Sigtet: Papir om 37 millioner i udbytteskat var noget pjat

Papirerne handler om 37 millioner kroner, som den 68-åriges kammerat skulle have udbetalt i refusion for udbytteskat. Og de drejer sig også om Skats overførsel af pengene til en bank i Litauen.

Men det var "bare noget pjat, vi sad og lavede om natten, når vi ikke havde noget andet at lave," har den 68-årige sagt om dokumenterne under en afhøring hos politiet.

Han nægter sig skyldig i sigtelserne, som angår bedrageri, skatteunddragelse og bestikkelse. Kammeraten skal have betalt ham godt to millioner kroner for hans fiksfakserier i Skat, påstår Bagmandspolitiet. Men den tidligere ansatte i Skat siger, at pengene var lån og betaling for konsulentydelser.

Tidligere har sagen været behandlet bag lukkede døre, men landsretten har onsdag tilladt åbenhed om sagen.

De angiveligt afslørende papirer fundet i Helsingborg er dateret 24. juli 2007. Og bare en måneds tid senere - 27. august om morgenen - gik den 68-årige i gang.

Fra sin arbejdsplads i Skat indtastede han til bogholderiet oplysninger om 14 ansøgninger om refusion af udbytteskat. Det tog 20 minutter, fortæller specialanklager Stig Fleischer i landsretten.

Derefter rullede de 37 millioner videre til kammeraten. Først til en bank i Litauen, derefter til en bank i østaten Dominica i Caribien, og så videre til kammeratens bank i en amerikansk sydstat. Til sidst kunne kammeraten købe en villa for næsten en million dollar, oplyser anklageren om politiets efterforskning af pengesporet.

Problemet er ifølge Bagmandspolitiet, at der ikke var reelle aktieudbytter at refundere. Det var fup. Dertil kommer, at også de formelle regler ikke blev overholdt. Dominica har ikke nogen aftale om dobbeltbeskatning med Danmark, oplyser anklageren, der også giver dommerne oplysning om østaten, der har blot 73.000 indbyggere.

- Den blev opdaget af Christoffer Columbus i 1493, og han gik i land på en søndag, siger Stig Fleischer.

Den 68-årige nægter sig som nævnt skyldig. Der er rigtigt, at han foretog indtastninger til Skats bogholderi, men det var ikke ham, der stod for selve sagsbehandlingen, lyder det fra forsvareren, advokat Lars Henriksen.