Sigtelse: Ung mand forsøgte at voldtage mindreårig

Ifølge sigtelsen skete hændelsen natten til tirsdag.

Avisen skriver, at det under retsmødet kom frem, at den unge mand og pigen har kendt hinanden i flere år, og at de begge var i selskab med den sigtedes kæreste sent mandag aften.

Senere opsøgte han pigen på hendes værelse, hvor han ifølge sigtelsen skubbede hende ned på sengen. Hun gjorde modstand, hvorefter han onanerede foran hende og dermed krænkede hendes blufærdighed.

Manden, der blev fængslet i 14 dage, nægter sig skyldig. Han hævder, at han bare ville trøste hende, fordi hun var ked af det.

Der er nedlagt navneforbud i sagen.