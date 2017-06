Sigtelse: Revisor blev dræbt med mindst 54 knivstik

Det er kommet frem under et grundlovsforhør i København torsdag.

En 30-årig mand er mistænkt for at have dræbt en 70-årig revisor med ikke mindre end 54 knivstik på kroppen og halsen.

Den sigtede, der blev anholdt onsdag, nægter sig skyldig.

Den sigtede er fra Cameroun, så en tolk bisidder manden, der kun forstår fransk. Manden, der var iført skjorte og cowboybukser, svarede forsigtigt på dommerens spørgsmål om, hvor gammel han var, og hvad han hed.

Politiet kan ikke afvise, at der er andre gerningsmænd på fri fod, og resten af grundlovsforhøret kommer derfor til at køre for lukkede døre.

Der er nedlagt navneforbud i sagen, så pressen må ikke bringe navnet på hverken den mistænke eller manden, der blev dræbt.

Den dræbte havde sin egen virksomhed i en bygning på Østerbro.

Han var taget hen til arbejdspladsen for at hente nogle ting, da han blev overfaldet.

Det var hans hustru, der gjorde fundet senere på aftenen, og som slog alarm.

Det viste sig, at manden var blevet dræbt med kniv.

Efterforskerne har kigget i flere retninger i jagten. En teori har været, at offeret havde overrasket en indbrudstyv. En anden mulighed kunne være, at der var tale om et rovmord.

At den 30-årige til sidst kom i søgelyset, skyldes "klassisk efterforskning", forklarede politikommissær Carsten Ahrends tidligere torsdag formiddag.

- Det er ud fra vidneafhøringer, tekniske spor, og hvad vi ellers har i værktøjskassen, sagde han.