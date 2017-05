Sigtelse: Mand bragte andre i fare med vandscooterræs

Det kastede i løbet af dagen anmeldelser om for hurtig sejlads af sig. Det endte med, at en 35-årig mand blev sigtet for at have forvoldt fare for andre, oplyser Østjyllands Politi.

Politiets specialpatrulje tog ned til havneområdet for at holde øje med vandscooterne. Da førerne af vandscooterne blev opmærksomme på, at politiet var til stede, sejlede de længere ud og holdt sig ude på vandet.

- Politifolkene besluttede derfor at lade som om, at de forlod området for at lokke vandscooter-sejlerne ind til havnekanten.

- Det bar frugt - og kort tid efter fik politiet fat i en 35-årig mand, der blev sigtet for at have forvoldt fare for andre ved at have sejlet for hurtigt og for tæt på kysten, lyder det i pressemeddelelsen.

En anden mand, en 24-årig, er sigtet i en anden sag om vandscootere. Han mistænkes for dobbelt uagtsomt manddrab for hensynsløst at have udsat andre for livsfare og for at have undladt at hjælpe personer i nød.

Det er sket, efter at to amerikanske kvinder tidligere på måneden mistede livet, fordi en vandscooter kolliderede med kvindernes båd i København.