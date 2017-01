Sigtelse: En kvindes liv var fyldt med vold og tvang

En 46-årig mand er blevet fængslet for en stribe af overgreb på sin kone. Det skete hjemme og i et sommerhus.

Der er rejst en stribe sigtelser mod manden. Blandt andet er han sigtet for at sætte sig oven på kvinden og bruge en dildo på hende mod hendes vilje, oplyser anklager Flemming Høj Larsen, Fyns Politi.

Manden nægter sig skyldig i de fleste af de sigtelser, som anklagemyndigheden har rejst, og han har kæret fængslingen til landsretten.

Det første overgreb skete i september, men overgrebene fortsatte i månederne efter. I november er han sigtet for at forsøge at køre kvinden ned.

Desuden er han sigtet for at tage halsgreb på kvinden og give hende et par lussinger, for at true hende og for at sende en spytklat efter hende.

- Han nægter sig i det store og hele skyldig. Han erkender at have givet hende en lussing og at have ødelagt hendes mobiltelefon, men ellers nægter han at kende noget til det og stiller sig uforstående, siger Flemming Høj Larsen.

Volden skal have fundet sted på parrets bopæl i Fredericia og i et sommerhus i Middelfart.

Da han lørdag var i grundlovsforhør i Retten i Odense fandt dommeren mistanken mod den 46-årige tilstrækkelig til at varetægtsfængsle ham.

Det skete med henvisning til gentagelsesrisikoen, og til at han på fri fod vil kunne hindre sagens opklaring, oplyser anklageren.