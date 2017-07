Sigtelse: Dansker skar restauratør i halsen i Genève

En 32-årig dansk mand er blevet udleveret fra Spanien til Schweiz, hvor han er sigtet for et drabsforsøg i Genève i 2013.

Det bekræfter Udenrigsministeriets Borgerservice over for BT.

Avisen citerer det schweiziske medie 20 Minutes for, at danskeren i juli blev udleveret til Schweiz. Her er han mistænkt for at stå bag et drabsforsøg i Genève på en restauratør i november 2013.