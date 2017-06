Sigtelse: 37-årig mand ville kvæle samlever

En 37-årig mand skal søndag fremstilles i et grundlovsforhør ved Retten i Viborg, hvor han vil blive sigtet for drabsforsøg tæt ved Tarm i Vestjylland.

Klokken 4.52 søndag morgen blev politiet kaldt ud på Nørre Grenevej i Hoven.

Den 37-årige mand forsøgte angiveligt at kvæle sin 46-årige kvindelige samlever, inden at vidner fik ham stoppet.

- De er oppe at skændes over et eller andet på en parkeringsplads, og det udvikler sig, så han ender med at tage kvælertag, inden at nogle personer tæt på får ham stoppet.

- De kontakter herefter os, siger vagtchef Ole Vanghøj.

På et tidspunkt var kvinden i livsfare, og manden sigtes derfor for drabsforsøg.

Tarm ligger syd for Skjern.