Sigtede politifolk i Tibetsagen får ros af deres chef

- Jeg ville ønske, at jeg havde set det tidligere, siger politidirektør om vildledning af Folketinget.

Under en afhøring i Tibetkommissionen torsdag bliver han spurgt, om han har fuld tillid til vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé.

Det er deres chef, politidirektør Thorkild Fogde, der omtaler de to mænd i meget rosende toner.

De to politiledere, der sigtes for at have løjet for en dommer om et kinesisk statsbesøg, får et bemærkelsesværdigt skulderklap.

- Det er jo op til kommissionen at vurdere, hvad der er sket, siger Thorkild Fogde.

- Jeg har kun det indtryk, at de er Danmarks dygtigste politioperationsledere, siger han.

Begge er ligesom politiinspektør Mogens Lauridsen blevet forflyttet fra Københavns Politi. Det var Thorkild Fogde selv, der ekspederede de tre væk, da han i efteråret 2015 anmeldte Tibetsagen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP).

Han er i tvivl om indgrebet, røber direktøren.

- Stadigvæk sidder jeg med en bekymring for, om jeg har gjort nogle af landets bedste politifolk uret. Jeg har stor respekt for dem, siger han.

På grund af efterforskningen i DUP er Henrik Oryé og Claus Hjelm Olsen begge blevet sigtet for at have overtrådt straffeloven.

I en gruppe Tibet-aktivisters retssag mod Københavns Politi skal de i august 2013 begge have løjet overfor dommeren.

De nægter sig skyldige. Om de faktisk bliver stillet for retten med risiko for fængselsstraf, er ikke afgjort. Statsadvokaten i København har ikke besluttet, om de skal tiltales.

I øvrigt opfordrer Thorkild Fogde også Tibetkommissionen til ikke at være alt for kritisk i sin bedømmelse af hans egen rolle i det langvarige forløb, hvor Folketinget fik flere usande oplysninger fra Københavns Politi om politiets indsats.

- Man kan spørge sig selv, om der ikke var faresignaler under et tre år langt forløb.

- Man skal huske på, at man hele tiden har fremadrettede ting at håndtere. Og når man har dygtige og prøvede folk til at håndtere tingene, skal der meget til, før man ikke længere har tillid til dem, siger Fogde.

Han ærgrer sig over og beklager forløbet.

- Jeg ville ønske, at jeg havde set det noget tidligere, siger politidirektøren.

Måske er systemet, der skal behandle klager over politiet, ikke godt nok, lyder det. Det er for fragmenteret i dag. Måske bør Den Uafhængige Politiklagemyndighed have større beføjelser, foreslår han.

Det var Østre Landsrets klare præmisser i en dom i september 2015, som fik politidirektøren til at indse, at noget var gået galt. Han tiltrådte sin post i februar 2013.