Sex og slavelignende forhold i endnu en dansk frikirke

Sådan siger den voldtægtsanmeldte tidligere kirkeleder i Evangelist - her kaldet Søren - der nu efter seks års tavshed har valgt at fortælle om sine år i frikirken Evangelist.

Han og andre kirkegængere fortæller, at folk blev sultet i dagevis, når de ankom, og at man fik folk til at skifte navn for lettere at kunne styre dem.

Søren havde endda sex med en af de 18-årige kvinder, som han skulle passe på.

- Vi indledte et seksuelt forhold, som stod på i cirka halvandet år. Så ja - vi havde sex seks-syv gange. Selvfølgelig var det forkert gjort af mig, siger han, med henvisning til at han var som en far for den mere end 10 år yngre kvinde, og at han desuden var gift.

Han hævder dog, at kvinden, som anmeldte ham for voldtægt og senere blev indlagt et halvt år på psykiatrisk afdeling, selv var med på den.

Politiet droppede siden sigtelsen mod lederen Søren, hvis navn er metroxpress bekendt.

En anden tidligere leder, præsten Joseph Berg, oplevede, at Evangelist-toppen og lederen, Christian Hedegaard, forsøgte at dække over blandt andet voldtægtssagen, hvilket fik kirkemiljøet til at styrte sammen i oktober 2010:

- Det var min opfattelse, at Hedegaard vidste det hele, men at han gjorde alt for at lægge låg på sagen og skjule tingene. Det klarede vi internt, fik vi af vide, siger han til metroxpress.

Samme oplevelse havde Sara Jensen, som sad i bestyrelsen i Evangelist:

- Jeg oplevede helt klart, at der ikke var en interesse i, at det for alvor kom frem. Der gik det op for mig, at den var helt gal.

Evangelists stifter og ubetingede leder, Christian Hedegaard, afviser at have dækket over voldtægtsanklager.

- Vi skjulte ikke noget. Vi ringede til politiet, til kommunen og udsendte en pressemeddelelse. Da vi fandt ud af, han havde haft en affære, forlod han Evangelist. Det kom som et chok for alle, inklusive mig, siger han til mx.

Hedegaard hævder, at han ikke tidligere har hørt om voldtægten:

- Det har jeg ikke hørt før. Det er første gang i dag. Jeg har aldrig hørt om nogen voldtægt. Jeg fik først at vide flere år senere, at hun havde meldt ham, og at han gik fri. Der havde ikke været nogen mindreårige og ikke noget ulovligt. Jeg har aldrig hørt om andet.

Christian Hedegaard har over for metroxpress ikke villet forholde sig til de øvrige anklager.