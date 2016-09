Sensommeren fortsætter med sydlandsk varme og badevejr

Fra mandag til torsdag bliver Danmark forkælet med et højtryk fra Spanien, der bringer mere varme med sig.

Et højtryk fra Spanien giver nemlig fortsat sol og grillvejr over Danmark. Det forklarer Thyge Rasmussen, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

- Sommervejret fortsætter i hvert fald de første fire dage. Mandag formiddag er der skyer over dele af landet, men de forsvinder igen. Allerede i eftermiddag vil der være solskin i det meste af landet. Vi kan nå helt op på 26 grader i Sønderjylland, siger han.

Varmen topper efter alt at dømme tirsdag, forklarer meteorologen.

- Der kan vi nå op på 28 grader i Midt- og Vestjylland. Men over det meste af landet bliver det omkring 22-23 grader, siger Thyge Rasmussen.

Han opfordrer badeentusiaster og grillnydere til at suge den sidste sol til sig.

- Allerede onsdag og torsdag falder temperaturen lidt, selv om vi stadig kan få op til 25 grader begge dage. Men fra fredag kommer der mere ustadigt vejr, siger han.

Det sene sommervejr skyldes en særdeles varm sommer i det sydlige Europa.

- Især på Den Iberiske Halvø har der været en meget høje temperaturer. Det har faktisk fundet sted ned over det meste af Syd- og Mellemeuropa, og den varme luft har dannet et højtryk, som giver det her stabile vejr med solskin, siger Thyge Rasmussen.

Når vejret fra fredag så småt begynder at omstille sig til efterår, er det igen vejret på Den Iberiske Halvø, der har fundet vej til Danmark, forklarer han.

- Man kan jo sige, at vi starter med noget spansk varme, og at vi slutter af med noget spansk regn, siger Thyge Rasmussen.

Han opfordrer til, at man får taget årets sidste sommerdukkert inden fredag.

- Jeg kan sige, at vandtemperaturen stadig er mellem 17 og 20 grader, så der er ikke noget at være bange for, lyder det fra DMI-meteorologen.