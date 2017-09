Seniorer mangler i høj grad bofællesskaber

Seniorerne ønsker at flytte ind i et bofællesskab med ligesindede, hvor der er private områder såvel som fælles, og hvor alle har socialt udbytte af fællesskabet. Det skriver Politiken mandag.

Omkring 80.000 ældre danskere overvejer at flytte i seniorbofællesskab inden for nær fremtid. Det viser en undersøgelse fra Realdania.

Men ifølge Ældre Sagen findes der kun omkring 7000 boliger i bofællesskaber for ældre i Danmark, så for mange af de ældre må det blive ved drømmen.

Manglen på muligheder for bofællesskab for ældre er ikke kun dårligt for den enkelte, det er et samfundsproblem, siger underdirektør i Ældre Sagen Michael Teit Nielsen.

- Først og fremmest er det et spørgsmål om livskvalitet. Det skal man ikke kimse ad - det er meget vigtigt.

- Hvis ældre har den tryghed, at man bor tæt på mennesker, man har fællesskab med, er der mindre risiko for at blive ensom, at blive deprimeret og at få demens. Derfor er de her bofællesskaber sådan en god idé, siger han.

Samfundet har også økonomisk gavn af bofællesskaberne.

Alt i alt giver bofællesskaber for ældre op til syv gange lavere træk på offentlige udgifter til praktisk hjælp, viser undersøgelsen, som Rambøll Management har foretaget for Realdania.

De fleste seniorbofællesskaber er bygget fra 1980'erne til 2007. Siden er byggeriet gået i stå.

Blandt andet er organisationen Boligtrivsel i centrum, der var støttet af Boligministeriet og hjalp med at få etableret seniorbofællesskaber, blevet nedlagt i 2005, forklarer Realdanias programchef, Per Schulze.

- Det har formentlig haft en betydning, at der forsvandt ekspertise, som kunne hjælpe ældre i gang med at bygge boligfællesskaber. Det er kompliceret at etablere et seniorbofællesskab.

Han forklarer, at der for eksempel skal kreditvurderes og hjemtages lån, hvad der er mere kompliceret, når der er mange økonomier blandet sammen.