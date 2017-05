Selvsikker Anja før Eurovision-semifinalen: Alt kan ske

Sidste år blev dansk-australske Anja Nissen slået på målstregen i kampen for at synge for Danmark i Eurovision, men da hun i februar vendte tilbage til Dansk Melodi Grand Prix, var det hende, der blev udråbt som vinder.

Nu er hun i Kijev i Ukraine, hvor årets store Eurovision-show afholdes. Torsdag går sangerinden på scenen i den anden af to indledende semifinaler, der forhåbentlig skal give en dansk billet til finalen.

At det først er i år, hun har fået den eftertragtede plads i showet, er hun egentlig glad for. For sangerinden har det nemlig betydet, at hun har haft tid til at lære sin danske arv at kende.

Det seneste år har hun ad flere omgange boet i Danmark, og hun er netop flyttet ind i en lejlighed med en ven i København.

- Jeg føler, at jeg er meget mere selvsikker og ved mere om mig selv, fordi jeg har boet i Danmark og har kunnet udforske den del af mine rødder. Jeg lærer stadig, men jeg føler mig meget mere klar end sidste år, siger den 21-årige sangerinde.

Hendes forældre, der begge er danske, mødte hinanden i Australien, hvor Anja Nissen og hendes to søskende er vokset op. Men sangerinden har altid følt et tæt bånd til Danmark, og at repræsentere sine danske rødder i den store konkurrence er noget, hun har drømt om hele sit liv.

- Jeg har det, som om jeg er nødt til at knibe mig selv i armen. Det føles, som om jeg har ventet på det her øjeblik så længe. Jeg lever min drøm, og det er helt surrealistisk, siger hun.

Sangen "Where I Am" har Anja Nissen selv været med til at skrive, og sangerinden mener, at det kan være en fordel, når hun skal overbevise Europa om at sende Danmark videre til lørdagens store finale.

- Det hele handler om, hvordan resten af verden modtager min sang. Men hvis jeg går på scenen og synger den med den oprigtighed og passion, jeg har, så kan alting ske. Jeg føler virkelig, at Danmark kan klare det godt i år, siger hun.

Anja Nissen går på scenen torsdag aften i Kijev. Showet sendes på DR1 klokken 21.