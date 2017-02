Selvkørende biler vil øge trængslen med 15 procent

Troede man, at selvkørende biler ville blive nøglen til at løse trængselsproblemerne på de danske veje, så må man sætte forventningerne ned igen.

Men de selvkørende biler vil være så attraktive, at den ledige plads hurtigt bliver optaget af endnu flere af dem.

Når alle biler er førerløse i Danmark, vil mængden af trafik således stige med 14 procent. Og i hovedstadsområdet vil trængslen stige med 15 procent, viser prognosen.

- Der er tale om to modsatrettede effekter. Fordi selvkørende biler kan køre tættere, kan vi udnytte vores veje bedre. Men det bliver samtidig mere attraktivt at køre i selvkørende biler, siger Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratets analyseenhed, til Ingeniøren.

Det er første gang, myndighederne har regnet på effekten af selvkørende biler i Danmark. Vejdirektoratets nye prognose står i kontrast til udmeldinger fra en lang række analytikere og politikere.

Den negative effekt kan dog minimeres, hvis fremtidens biler bliver delebiler.

Det vurderer trafikforsker Harry Lahrmann, lektor ved Aalborg Universitet og medlem af Trængselskommissionen.

- Man kunne jo forestille sig et selvkørende kollektivt trafiksystem, der løbende sætter passagerer af og samler nye passagerer op i stedet for at køre ud af byen for at parkere som i Vejdirektoratets beregning, siger han.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) fremsatte for nylig et lovforslag, der skal åbne for forsøg med selvkørende biler. Han håber, at det kan bidrage til at minimere trængselsproblemerne.

- Uanset om bilerne bliver selvkørende eller ej, får vi mere trængsel. Men selvkørende biler kan forhåbentlig hjælpe os med at reducere kødannelse og trængsel, siger han til Ingeniøren.