Infektioner kan øge risikoen for skizofreni og depression. Men også brug af antibiotika kan spille en rolle, fordi det forstyrrer sammensætningen i tarmen og dermed også påvirker hjernen negativt.

Artiklen: Selv en let infektion øger risiko for psykisk sygdom

Ifølge et nyt stort dansk studie kan selv lette og udbredte infektioner i kroppen medføre øget tendens til at få alvorlige sygdomme i hjernen.

En simpel infektion kan øge risikoen for at udvikle alvorlige psykiske sygdomme som skizofreni og depression.

Forskerne har tidligere afsløret, at der er sammenhæng mellem psykisk sygdom og alvorlige infektioner, hvor patienten bliver indlagt.

Men det er første gang, at et stort studie fastslår, at der også er den samme forbindelse til helt banale infektioner.

- Risikoen for at udvikle skizofreni og depression er fordoblet ved svære indlæggelseskrævende infektioner, siger hovedforfatter på studiet læge Ole Köhler-Forsberg fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov.

- Men det viser sig nu, at også helt almindelige infektioner, der behandles hos egen læge, såsom betændelsestilstande i de øvre luftveje eller i urinvejene senere øger risikoen for depression med 64 procent og skizofreni med 37 procent, siger han.

Den nye viden kan muligvis få betydning for udvikling af ny medicin. Det vurderer seniorforsker på studiet Michael Eriksen Benrós fra Psykiatrisk Center ved Københavns Universitetshospital.

- Dette studie kan måske på sigt føre til bedre medicin mod eksempelvis depression. Men først og fremmest underbygger det vores stigende forståelse af, hvor tæt krop og hjerne hænger sammen, siger han.

Forskernes undersøgelse bygger på data om infektioner og deres behandling hos alle, der er født i Danmark i 1985-2002.

Fundene tyder på, at infektioner og den inflammatoriske eller betændelsesagtige reaktion, som følger efter, kan påvirke hjernen og være led i udvikling af svær psykisk sygdom.

Det kan også være, at nogle mennesker genetisk har højere risiko for at få flere infektioner og psykisk sygdom.

- Men det er også muligt, at antibiotika i sig selv øger risikoen for psykisk sygdom, fordi den har forstyrret sammensætningen i mave-tarm-systemet, som har tæt kommunikation med hjernen, siger Michael Eriksen Benrós.