Selskaber advarer danskere om overbehandling på ferier

De melder om eksempler på kikkertundersøgelser af mave og tarm ved en simpel omgang diarré, om fem forskellige slags medicin for halsbetændelse, om unødvendig operation for et brækket kraveben eller om eksempler på overflødige blodprøver.

Mange danskere risikerer at blive overbehandlet, hvis de bliver syge eller kommer til skade og har behov for lægehjælp, mens de ude at rejse.

Ifølge Danmarks Statistik er 380.000 danskere på vinterferie i februar. Halvdelen rejser mod sol og strand, og den anden halvdel tager på skiferie.

Forsikringsselskaberne har ikke opgørelser over det præcise omfang af problemet med overbehandling.

Medicinsk direktør i SOS International Mikael Fotopoulos vurderer dog, at overbehandling i betydelig grad finder sted i fem til ti procent af SOS Internationals sager og i mindre grad i hver fjerde sag eller mere.

- Det går fra nogle læger, som sætter lidt ekstra blodprøver på regningen, til grov overbehandling, for eksempel en unødig operation, siger han til Politiken.

Også Tryg og Gouda oplever, at overbehandling sker i udpræget grad, men selskaberne har heller ikke eksakte tal for, hvor ofte det sker.

- Hvis vi medtager de små ting som ekstra blodprøver, vil jeg skyde på, at tallet er lidt mere end fem til ti procent af sagerne, siger alarmchef i Gouda Pia Nygaard Hein til Politiken.

Cheflæge hos Tryg Bente Dyrlund fortæller, at overbehandling har et omfang, som gør, at Falck, der varetager selskabets alarmcentral, har besøgt flere lægeklinikker i Alperne for at tale med dem om deres behandling.

Formålet er blandt andet at sikre, at der ikke foretages visse operationer, før selskabets læger været inde over sagen.

SOS International ser specielt en tendens til overbehandling i Østrig og Italien, mens det sker sjældnere i Frankrig og Schweiz og aldrig i Norden. Samme billede tegner sig hos Tryg og Gouda Rejseforsikring.