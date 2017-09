Seks ud af ti ved ikke om de er klar til nyt DAB-signal

Godt halvdelen ved godt, at radioformatet DAB lukker og slukker om et par uger. Men seks ud af ti aner ikke, om de er klar til erstatningen DAB+. Det viser en undersøgelse fra Epinion baseret på 1058 interview.

Hvert andet hjem har en DAB-radio, og antallet af ejere af DAB-radio passer nogenlunde med antallet, der ved, at formatet snart dør. I stedet kommer DAB+.

Her stopper radioejernes kontrol over situationen. For seks ud af ti ved ikke, om deres radio vil afgive lyd, når den skal modtage DAB+. Og yderligere 15 procent har allerede konstateret, at det ikke er muligt.

Tobias Enné, der er talsmand for kampagnesekretariatet Mere Radio, fortæller, at radioejere allerede nu kan teste, om deres radio kan modtage DAB+.

- Hvis du har en DAB-radio derhjemme, kan du allerede nu tjekke, om det er en DAB+ model eller en af de gamle udgaver, du har stående. Mange radioer har et DAB+ mærke på forsiden eller i bunden, siger han.

- Og kan du ikke finde sådan et mærke, er en anden mulighed at lave en autotuning af kanalerne på din radio og så tjekke, om du kan høre en eller flere af P4s regionale kanaler på radioen.

1. oktober slukker DAB-formatet. Op til den dato vil der blive ført en informationskampagne. Ifølge Tobias Enné viser erfaringer fra Norge, at det vil højne bevidstheden drastisk.

- I Norge slukkede man tidligere på året for FM-båndet en region ad gangen. Og her var erfaringen, at det først var lige op til radioslukket, at nordmændene blev klar over, at det var nært forestående, siger han.

- I de seneste uger er der skruet massivt op for informationsindsatsen om overgangen fra DAB til DAB+. Derfor er vi også fortrøstningsfulde ved, at kendskabet vil se helt anderledes ud, når vi nærmer os datoen for DAB-slukket.