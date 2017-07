Seks fængsles i stor grønlandsk narkosag

Grønlands Politi har fået bistand af dansk politi i sagen, hvor en dansk mand i 30'erne er blevet anholdt, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Danskeren blev varetægtsfængslet 25. juli og vil snarest blive overført til Grønland, hvor han igen vil blive fremstillet for en dommer i Nuuk.

Tirsdag aften blev de seks anholdte fremstillet for en dommer i Sermersooq Kredsret i Nuuk. Der er tale om fem mænd og en kvinde, der alle er i 20'erne.

Alle seks er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Fem af dem valgte at modtage afgørelsen, mens den sjette har kæret beslutningen til Grønlands Landsret.

Yderligere fire personer har været anholdt i sagen, men de er blevet løsladt.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, og politiet har ikke yderligere oplysninger i sagen, står der i pressemeddelelsen.

Allerede tirsdag kunne politiet fortælle, at et større efterforskningsarbejde havde været undervejs i et stykke tid.

Politikommissær Pavia Kleist hos Grønlands Politi ville i den forbindelse over for Ritzau ikke løfte sløret for, hvor store mængder narko der er tale om i sagen.

Ifølge det grønlandske medie Sermitsiaq var politiet mødt talstærkt op i Qassuserfik-området i Nuuk udstyret med våben, hjelme og skudsikre veste.

Aktionen varede ifølge mediet flere timer, og politiet etablerede vejafspærringer.

Et vidne fortalte mandag aften lokal tid til Sermitsiaq, at et fly, der muligvis også var en del af aktionen, var set over området.