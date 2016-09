Se og Hør-journalist havde tys-tys-liste med kendte navne

Journalisten henviser i mailen til en ansat i IBM, der via sit arbejde med at løse opgaver for PBS/Nets kunne hente oplysninger om kendte og kongeliges betalinger med kreditkort, som han solgte videre til Se og Hør.

Og som led i den aftale fandtes altså en liste med navne på kendte personer, som var interessante at skrive om, og som løbende blev opdateret. Det forklarer Kasper Kopping tirsdag i Retten i Glostrup, hvor han sammen med fem andre er tiltalt i Se og Hør-sagen.

Anklager Henrik Uhl Pedersen fremviser blandt andet en mail sendt fra tys-tys-kilden til Kasper Kopping med en liste med næsten 40 navne.

Det er stort set hele kongehuset, daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt og oppositionsleder Lars Løkke Rasmussen, samt en række skuespillere, musikere og sportsfolk som Laudrup-familien, Don Ø, Mads Mikkelsen og Casper Christensen.

Herunder tv-vært Line Baun Danielsen, som var en interessant person for Se og Hør, fortæller Kasper Kopping i retten.

Så interessant, at nyhedschef Lise Bondesen i en sms 30. juni 2010 beder Kasper Kopping om at få tys-tys-kilden til at tjekke hendes kreditkortbetalinger efter et tip om, at hun skal til Italien med en ny kæreste.

Det ender med, at Se og Hør sender en journalist til Italien for at finde frem til tv-værten.

"Hej Kasper vil du sende mig info efterhånden, som det tikker ind på din tlf. Og hvis du vil sende mig adressen på butikker og den der klub, de havde været på, lyder det blandt andet i en sms fra den udsendte journalist til Kasper Kopping.

- I sådanne tilfælde vidste tys-tys-kilden godt, hvad han skulle fokusere på. Vi var taget til Italien, og det var den her historie, der var aktuel lige nu, siger Kasper Kopping i retten.

Han videresender sms'er med oplysninger om Line Baun Danielsens brug af kreditkort. I retten fremviser anklagemyndigheden SMS'erne, hvor en række forskellige beløb og steder - butikker og barer - oplyses. Historien bliver til en forside på bladet, fortæller Kopping.