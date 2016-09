Se og Hør bruger fortsat paparazzi-fotos

Se og Hør fortsætter med at bruge paparazzi-fotografer, selv om bladet har meldt ud, at man vil højne etikken.

Det seneste år har ugebladet Se og Hør bragt 418 såkaldte paparazzi-fotografier, selvom chefredaktør Niels Pinborg for to år siden sagde, at sladderbladet ikke længere ville bringe paparazzi uden et "klart formål". 418 gange har Se og Hør bragt paparazzi-fotografier af kendte og kongelige det seneste år. Det viser en gennemgang af Se og Hørs udgivelser fra august 2015 til august 2016, som Radio24syv har foretaget.

Paparazzi-fotografier laves af fotografer, der skjuler sig, ligger på lur eller ligefrem forfølger kendte personer for at skaffe billeder af dem - også i private situationer.

Det store antal fotografier er bragt på trods af, at chefredaktør Niels Pinborg efter afsløringen af skandalen om Se og Hørs ulovlige brug af fortrolige kreditoplysninger i 2014 lovede, at sladderbladet kun ville bruge metoden, når der var tale om "et klart formål", som han sagde til Berlingske 30. september 2014.

Alligevel har ugebladet bragt talrige billeder af kendte og kongelige uden deres viden. I enkelte situationer har fotograferne fulgt de kendte over flere dage. Se og Hør har også bragt billeder af afklædte udenlandske kendte, samt bragt billeder taget ind på privat grund.

"Det er retsstridigt at bringe billeder af kendte, hvis disse er fuldstændig uden offentlighedens interesse - det vil sige, at det eneste formål med billederne er at tilfredsstille læsernes nysgerrighed om privatlivsdetaljer om kendte personer. Det kan kun ske med samtykke fra den omtalte person," siger forskningschef i medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Vibeke Borberg, som Radio24syv har fået til at gennemgå en række eksempler på brugen af paparazzi.

"De eksempler, som jeg er blevet præsenteret for, som er ganske mange, viser, at Se og Hør stadig bruger billeder, som er optaget efter paparazzi-metoder - og billeder, som altså alene vedrører kendte menneskers private forhold og dermed normalt er uden offentlig interesse," siger Vibeke Borberg til Radio24syv.

Radio24syv har også fået Sten Schaumburg-Müller, professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet, til at vurdere en række eksempler på Se og Hørs brug af paparazzi. Også han kritiserer Se og Hørs metoder:

"Se og Hør foretager i nogle tilfælde det, man ville kunne kalde en overvågning - altså hvor bladet simpelthen holder øje med personer og så fotograferer dem, når de viser sig. Og det er efter min vurdering lovstridigt," siger Sten Schaumburg-Müller, der dog mener, at Se og Hør generelt er klar over, hvor grænserne går.

Ifølge den danske straffelov er det ulovligt at bringe billeder og oplysninger om private forhold uden samtykke, samt at tage billeder af personer, der ikke befinder sig på et frit tilgængeligt sted. Derimod har det tidligere været opfattelsen, at billeder optaget på offentlig område, der ikke i sig selv var krænkende, altid kunne bringes. Men relativt ny praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol fastslår, at det kan være ulovligt at bringe billeder, der er helt uden offentlig interesse - også selvom de i sig selv ikke er krænkende, og selvom de er optaget på offentligt område.

"Det er mit indtryk, at der er danske ugeblade, som ikke har rettet fuldstændig ind efter den praksis, som er gældende fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. De danske ugeblade anvender altså stadigvæk både billeder og tekst, som strider mod de her menneskers ret til privatliv," siger Vibeke Borberg, der sidste år gennemgik retspraksis i sager om fotografering af kendte hos Den Europæiske Menneskeretsdomstol sammen med to andre mediejurister, til Radio24syv.

I Se og Hør nr. 29 fra 2016 blev læserne eksempelvis præsenteret for en række billeder af den danske fotomodel Nina Agdal og den amerikanske skuespiller Leonardo DiCaprio sammen på en strand. Paparazzi-billederne blev brugt til at afsløre, at de to dannede par.

Nina Agdals agent, Thue Guldstrand, oplyser til Radio24syv, at billederne er optaget af paparazzi-fotografer uden Nina Agdals viden. Vibeke Borberg vurderer, at billedserien af DiCaprio og Agdal er ulovlig at bringe.

"Det er klassisk brug af paparazzi-metoder. Det er helt åbenlyst, at de ikke er bekendt med, at der bliver taget billeder af dem. Billederne er taget på afstand, og nogle af dem er af dårlig kvalitet, så man kan se, at fotografen ikke har kunnet komme tæt nok på. Og emnet er fuldstændig uden offentlig interesse," siger Vibeke Borberg til Radio24syv.

Radio24syv har også fundet enkelte eksempler på, at Se og Hørs fotografer har taget billeder ind på privat grund. Eksempelvis bragte ugebladet i nummer 26 i år billeder af Grevinde Alexandra og Prins Nicolai, der står på grevindens balkon på Østerbro i København. Derudover har fotografen taget billeder af Alexandras flyttelæs og private ejendele.

"Meget af det, som de kongelige foretager sig, har offentlig interesse. Men de har også krav på privatlivsbeskyttelse. Man må ikke efter dansk lov tage billeder af personer, der befinder sig på et ikke-frit tilgængeligt sted, og man må slet ikke offentliggøre dem uden et samtykke. Jeg opfatter artiklen som meget intimiderende og privatlivskrænkede - især fordi den har fokus på bruddet mellem Alexandra og Martin Jørgensen og ikke prinsernes nye livssituation, som måske kunne have offentlig interesse," siger Vibeke Borberg til Radio24syv.

I stort set samtlige udgivelser af Se og Hør det seneste år er der brugt paparazzi-billeder. Se og Hør bragte eksempelvis i blad nr. 16 fra 2016 billeder af sangeren Lukas Graham og hans gravide kæreste, først uden for en restaurant i København, og senere fulgte fotografen tilsyneladende efter parret til Christiania.

I Se og Hør nr. 19 fra 2016 bragte bladet billeder af reality-stjerne Caroline Flemming og fodboldspiller Nicklas Bendtner på gaden i London, og igen i nr. 21 var de to i bladet, denne gang optaget på gaden i København. I nr. 31 var Nicklas Bendtner så fotograferet med modellen Reanin Johannink. Overskriften lød: Tak for i nat, skat.

Chefredaktør Niels Pinborg skrev ellers i en leder i Se og Hør i maj 2014, at der ikke er sket ulovligheder under hans ledelse:

"Siden jeg tiltrådte den 1. november 2013, har jeg kun registreret, at Se og Hør nok går tæt på, når vi skal fylde bladet med god sladder, men at vi holder os inden for lovens rammer, når vi jagter historien."

I april 2014 kom det frem, at Se og Hør systematisk havde benyttet oplysninger fra NETS om en række kendtes brug af kreditkort. I forbindelse med at sagen rullede, fremlagde bladet fem nye initiativer, der skulle genskabe tilliden til ugebladet. Chefredaktør Niels Pinborg lovede blandt andet flere historier hvor hovedpersonen kom til orde, og at bladet ville minimere brugen af paparazzi.

Men han erkender over for Radio24syv, at Se og Hør fortsat bruger paparazzi-metoder:

"Vi bruger det blandt andet som dokumentation for historier, som det kan være vanskeligt at dokumentere uden," skriver Niels Pinborg i en mail.

Han oplyser til Radio24syv, at ugebladets fotografressourcer til paparazzi er faldet mellem 80 og 90 procent de seneste tre år.

"Jeg har ikke haft nogen sager om privatlivskrænkende billeder i de knap tre år, jeg har været chefredaktør," siger Niels Pinborg til Radio24syv.

Fredag den 9. september skal seks tidligere ansatte ved Se og Hør for retten i Glostrup. De er blandt andet tiltalt for at have købt og misbrugt personfølsomme kreditkortinformationer. Alle tiltalte nægter sig skyldige.