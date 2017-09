Se og Hør: Vi kommer til at dække prinsen anderledes

- Vi kommer til at kigge på prinsen, og dækningen af prinsen på en anden måde, end vi har gjort hidtil. Både ud fra en helt almindelige anstændig opførsel, som vi rent faktisk prøver at eksekvere på Se og Hør.

- Men også fordi loven foreskriver, at folk som er ramt af svær sygdom skal man udvise et udvidet hensyn til, og det kommer vi også til, siger han.

Dog vil Pinborg ikke garantere, at ugebladet ikke længere vil citere prinsen.

- Jeg kan ikke helt kategorisk sige, at vi eksempelvis ikke vil citere ham for at sige "det er dejligt vejr i dag", hvis vi møder ham på en dag, hvor det er dejligt vejr, lyder det.

Se og Hør og en række andre medier bragte tidligere på sommeren udtalelser fra prins Henrik, hvor han kritiserede dronningen.

Dengang udtalte Se og Hørs journalist, at det var hendes indtryk, at prinsen var ved sine fulde fem.

Se og Hør var ikke i besiddelse af information om prinsens demens, understreger Pinborg.

- Hvis jeg for seks uger siden havde haft den viden, jeg har i dag, om at prinsen havde en svær sygdom. Så havde jeg helt sikkert ageret anderledes.

- Men man skal huske på, at det vi fik af vide dengang, også af underhåndsoplysninger, det var, at prinsen ikke fejlede noget, og at der ikke var noget galt, siger Pinborg.

Der er ikke noget i mediejuraen, der forbyder medier at tale med eller citere demente.

Der står blot i de presseetiske regler, at der bør udvises særligt hensyn over for børn og andre personer, som ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller anden medvirken.