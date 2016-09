Aller Medias tidligere udgiverdirektør Per Ingdal forlod sit job som konsekvens af Se og Hør-sagen. Det var blandt andet nogle måneders virke som vikarierende chefredaktør på Se og Hør, der endte med, at han måtte gå.

Artiklen: Se og Hør: Lønforhøjelse skulle have tæmmet sladrehank

To tidligere Se og Hør-chefer kendte nærmest alt til tys-tys-kilde. En tredje anede efter eget udsagn intet.

Både hans forgænger og efterfølger vidste det meste. Men som vikarierende chefredaktør for Se og Hør anede Per Ingdal efter eget udsagn nærmest intet om bladets arbejdsmetoder. Og da slet ikke dem, der var på grænsen af det lovlige.

I affæren har en it-operatør i sit arbejde for Nets overvåget kendte og kongeliges brug af kreditkort og mod betaling leveret informationerne til ugebladet.

- Hvis jeg havde haft den viden, som jeg har i dag, så havde jeg selvfølgelig sagt, at det skal vi stoppe. Jeg havde ingen viden om kilder overhovedet, fastslog Per Ingdal i Retten i Glostrup.

Anklagemyndigheden mener imidlertid at kunne bevise, at Ingdal udmærket kendte til samarbejdet med den såkaldte tys-tys-kilde, da han i det første halvår af 2009 sad i spidsen for Se og Hør ved siden af sit job som udgiverdirektør.

I onsdagens retsmøde kom den økonomiuddannede Ingdal dog aldrig for alvor under pres.

Blandt andet påpegede den tiltalte, at han - hvis han havde kendt til ulovligheder på bladet - på det stærkeste havde frarådet Se og Hørs nye chefredaktør, Kim Henningsen, at fyre journalisten Ken B. Rasmussen, da han i 2011 spurgte udgiverdirektøren til råds.

- Havde jeg vidst, at kilden brugte adgang til kreditkortoplysninger, havde jeg nok anbefalet Kim Henningsen at beholde Ken B. Rasmussen med en klækkelig lønforhøjelse, sagde Ingdal.

Det var netop Ken B. Rasmussen, der satte gang i Se og Hør-sagen. Det skete, da han i 2014 skrev romanen "Livet, det forbandede" om arbejdet med kreditkortkilden. Tidligere har Ken B. Rasmussen forklaret, at afsløringen var et ønske om hævn over fyringen.

Selv om Per Ingdal nægter sig skyldig i anklagen om bestikkelse og medvirken til hacking, tog han i 2014 konsekvensen af Se og Hør-sagen og forlod jobbet i Aller Media.

- Vi blev enige om, at pilen pegede på mig, sagde Per Ingdal om et møde med Allers administrerende direktør.

- Jeg var da ærgerlig over det, men jeg føler ikke et personligt ansvar, sagde den tiltalte i onsdagens retsmøde.

Retssagen fortsætter torsdag. Dommen ventes i slutningen af november.