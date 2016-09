Se billeder: Den varmeste september-dag i 69 år

Danmark svedte 13. september, der er så varm, at den skriver sig ind i historiebøgerne, oplyser TV 2 VEJRET. På endnu en meget varm solskinsdag har temperaturen landet over været oppe mellem 23 og 28 grader, og endnu varmere har man haft det ved Vadehavet.

I Vester Vedsted tæt på Ribe har temperaturen i dag indtil kl. 15.00 været helt oppe på 29,9 grader, og det er mange år siden det sidst har været så varmt i den første efterårsmåned.

- Vi har gransket tallene, og faktisk har det ikke været varmere i Danmark i september måned siden 1947 - altså for 69 år siden, siger Danny Høgsholt, meteorolog ved TV 2 VEJRET.

Dengang i 1947 blev der målt intet mindre end 31,6 grader den 16. september.

- Hverken jeg selv eller eksempelvis mine forældre har oplevet varmere september-vejr end det vi har i dag. Det er ret ekstremt, forklarer han.

Inden eftermiddagen er omme kan temperaturen muligvis komme helt op på 30 grader.

Den usædvanlige sommervarme skyldes et højtryk over Skandinavien, som sammen med et lavtryk lige vest for Frankrig er med til at sende den meget varme luft fra Syd- og Mellemeuropa op over Danmark.

Også i blandt andet Tyskland og Norge oplever man usædvanligt varmt septembervejr.

- Varmen kulminerer i dag, men også i morgen får vi masser af solskin og op til 27 grader. Det er bestemt ikke hverdagskost i midten af september, så man skal endelig nyde det, hvis man kan, slutter Danny Høgsholt.