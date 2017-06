Schlüter: Helmut Kohl hjalp Danmark flere gange

Det mener Poul Schlüter, der er tidligere formand for Det Konservative Folkeparti og var dansk statsminister fra 1982 til 1993, hvor han arbejdede sammen med sin tyske kollega.

- Og han var særlig forstående over for de mindre lande. Han hjalp Danmark ved flere lejligheder, siger han.

Helmut Kohl blev den længst siddende kansler i tysk historie. Fra 1982 og frem til 1998 stod han i spidsen for Tyskland.

Han huskes som genforeningens fader efter Berlinmurens fald i 1989.

Og det var Kohls vision, at et genforenet Tyskland skulle føre til et politisk forenet og fredeligt Europa.

At han var en ledende figur i europæisk politik, mærkede Poul Schlüter blandt andet i forbindelse med Edinburgh-aftalen, som blev vedtaget over to decemberdage i 1992.

Aftalen banede vejen for, at Danmark kunne godkende Maastrichttraktaten med fire danske EU-forbehold: euroen, det fælles forsvar, retssamarbejdet og unionsborgerskabet.

Men for 25 år siden var der ikke megen lyst blandt EU's medlemslande til at acceptere de danske krav, fortæller 88-årige Schlüter.

- Det første døgn var alle negative. Men så tog Helmut Kohl ordet, husker den tidligere statsminister.

- Og så sagde han: "Nu er det nok! Jeg ved, at vi er nødt til at bøje os.". Så sluttede alle de andre sig til. Og det var ikke gået uden hans hjælp, siger Poul Schlüter.