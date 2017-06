Scandinavian Star-kommission fremlægger sine opdagelser

Branden kostede over 100 mennesker livet og har siden været omgærdet af mystik, store følelser og dusinvis af teorier om årsagen. Samtidig er flere grundlæggende spørgsmål ubesvarede.

I flere år har en norsk kommission, nedsat af Stortinget, arbejdet for at afdække, om offentligheden blev korrekt informeret om, hvad der skete, da færgen Scandinavian Star brød i brand i 1990.

Torsdag fremlægger den norske kommission sine resultater for Stortinget. Kommissionens oplæg er at afdække, om der i den originale efterforskning blev givet et "korrekt og dækkende" billede af sagen.

Dermed er det ikke kommissionens opgave at efterforske eller stille personer ansvarlige. Alligevel håber "Scandinavian Stars Danske Støtteforening", at nye informationer kommer for dagens lys.

- Vi forventer ikke, at der kommer et 100 procents gennembrud. Men vi forventer, at der kommer en del indrømmelser til os i forhold til vores påstande om, hvad der sket.

- Med de ting, vi ved i dag, om at branden er påsat og planlagt, er det ikke tåleligt, at det ikke er afklaret, præcist hvad der skete. Der skal sættes et punktum.

- Så vi håber, at kommissionens rapport vil åbne op for, at de skyldige bliver stillet til ansvar, siger talsmand for foreningen Mike Axdal.

Scandinavian Star brød i brand natten til 7. april 1990. 158 mennesker døde under branden, og en person døde efterfølgende af skader pådraget under branden.

Omstændighederne omkring branden har været omdiskuteret fra starten. Undersøgelsesmyndighederne kom frem til, at der var tale om en påsat brand og pegede på en lastbilchauffør. De anklager blev dog senere droppet.

Det viste sig også, at personalet på Scandinavian Star i høj grad manglede uddannelse.

I 2014 genoptog norsk politi efterforskningen af branden, men stoppede igen i 2016, hvor sagen blev henlagt.

I 2016 afdækkede blandt andre Politiken, at værdien af Scandinavian Star blev hævet markant kort før branden. Det har affødt spekulationer om, hvorvidt branden skulle være antændt i forbindelse med forsikringssvindel.