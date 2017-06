Savnede efter flodbølge i Grønland formodes omkommet

De fire har været savnet siden lørdag, da et stenskred skabte en flodbølge i Karratfjorden i Vestgrønland så voldsom, at 11 huse i bygden blev skyllet ud i fjorden.

Ifølge Arktisk Kommando målte det område af sten og grus, der lørdag skred ned i fjorden, cirka 1100 meter gange 300 meter.

Is og fare for nye skred har gjort det umuligt for redningsmandskab at lede efter de forsvundne, og tirsdag aften oplyser politiet altså, at man formoder, at de alle er omkommet.

Eftersøgningen vil dog fortsætte, når forholdene igen tillader det, skriver senioranklager Liselotte Bøhm i en pressemeddelelse.

De øvrige af bygdens cirka 100 indbyggere blev evakueret med helikopter til Uummaanaq, hvor de er indkvarteret.

Siden er beboerne i en række andre bygder i fjordsystemet blevet evakueret af de danske inspektionsskibe "Vædderen" og "Ejnar Mikkelsen" på grund af faren for nye, store skred.

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er berørt af nyheden.

- Det er med stor sorg, at jeg har modtaget oplysning om, at de fire savnede indbyggere fra Nuugaatsiaq i Grønland nu formodes at være omkommet efter flodbølgen, der ramte i weekenden, udtaler han i en skriftelig kommentar.

- Mine tanker og dybe medfølelse går til ofrene for naturkatastrofen og deres pårørende.

Danske og grønlandske myndigheder har arbejdet tæt sammen om at hjælpe i de berørte områder. Fra Danmark er der blandt andet sendt ekstra politifolk, og forsvaret har indsat skibe og fly i området.

Tidligere tirsdag forsikrede Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er klar til at sende mere hjælp, hvis det skulle blive nødvendigt.

Også den islandske regering har meldt sig på banen med hjælp til ofrene i Uummannaq-området. Den har besluttet at sende 40 millioner islandske kroner i støtte. Det svarer til cirka 2,6 millioner danske kroner.

Den islandske statsminister, Bjarni Benediktsson, siger til mediet mbl.is, at begivenheden har rørt hele landet, og at det er vigtigt at give støtte til Grønland i denne vanskelige situation.