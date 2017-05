Satirisk drama og kortfilm skal give dansk succes i Cannes

Den næste halvanden uge står der filmkunst på programmet, og flere danskere er involveret i projekter, der har mulighed for at vinde priser.

Den danske skuespiller Claes Bang spiller således hovedrollen i den svenske instruktør Ruben Östlunds satiriske drama "The Square", der er udtaget til hovedkonkurrencen i Cannes, og dermed kan vinde Guldpalmen, som er festivalens mest prestigefyldte pris.

Ruben Östlund har tidligere dystet med sin film "Force Majeure" i programmet Un Certain Regard, hvor han vandt juryens pris.

The Square er en svensk-dansk koproduktion med støtte fra Det Danske Filminstitut, der beskriver filmen således:

- "The Square" er et spiddende satirisk drama, som spejler vores samtid - om ondskab, borgermod og det velstillede menneskes behov for selvfiksering i en stadig mere usikker omverden.

I filmen spiller Claes Bang blandt andet overfor "Mad Men"-stjernen Elisabeth Moss og "Danmark har talent"-værten Christopher Læssø.

Den er klippet af Jacob Schulsinger, der ud over "The Square" har endnu et projekt i Cannes. Han har nemlig klippet Kristen Stewarts kortfilm "Come Swim", som er udtaget til Cannes Festivalens særlige 70-års-jubilæumsvisninger i år.

I kortfilmskategorien har dansk-palæstinensiske Mahdi Fleifel mulighed for at hive Guldpalmen hjem med sin fiktionsfilm "A Drowning Man". Han skal konkurrere med otte andre film om æren.

- Med "A Drowning Man" vil jeg gerne fortælle en historie, der indfanger en lille del af dagligdagen for flygtninge, der lever i udkanten af Europa. Den er baseret på historier, jeg har hørt fra venner, historier, jeg selv kunne have været en del af, hvis min egen familie ikke var flygtet til Europa i 1980'erne, siger Mahdi Fleifel om filmen.

Under festivalen vil Bent Fabricius-Bjerre modtage en ærespris af sammenslutningen for nordiske filmkomponister for sit livslange virke som komponist.

Guldpalmen uddeles søndag den 28. maj.