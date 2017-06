Sankthansbål kan blive dyre hvis reglerne ikke overholdes

Fredag lyser Danmark op, for her fejres sankthans landet over.

- Man skal især være opmærksom på, at hvis man skal tænde bål i en offentlig park eller strand, så skal man søge tilladelse hos kommunen og hos politiet.

- Hvis man for eksempel tænder et bål på offentlige steder uden at have fået tilladelser i forvejen, kan man få en bøde af myndighederne, siger hun.

Man kan også risikere at stå med et erstatningsansvar over for naboen, hvis der ikke er taget de rette sikkerhedsforanstaltninger, inden sankthansbålet bliver tændt.

- Så det er vigtigt, at man overholder dels de offentlige forskrifter, når man skal tænde bål offentlige steder, og dels retningslinjerne for hvordan man opbygger bålet, og hvor man må placere det i sin have, siger Charlotte Stoltenberg.

Sankthans er i udgangspunktet den eneste dag om året, hvor man må brænde haveaffald af i byerne.

Uden for bygrænserne kan det dog være anderledes. Og reglerne kan også variere fra kommune til kommune.

Ifølge Beredskabsstyrelsens anbefalinger bør et bål være placeret 30 meter fra bygninger med et hårdt tag.

Står bålet nær marker med afgrøder, som er letantændelige, bør det være 60 meter væk.

Og hvis sankthansbålet er i nærheden af stråtækte huse, nåletræsbevoksninger eller andet letantændeligt materiale, bør det bygges 200 meter væk.

Hvert år rykker de danske beredskaber ud til dobbelt så mange brande som normalt, når kalenderen viser 23. juni. Det skriver TV2 Nord.

Der opstår ifølge Charlotte Stoltenberg oftest problemer, når folk ikke er opmærksomme på ilden eller glemmer at slukke flammerne ordentligt.

Derfor er det en god idé at have en spand vand i nærheden, og at ilden afgrænses ordentligt i forhold til for eksempel græs eller buske.