Sandsække og overvågning skal terrorsikre Smukfest

Sandsække er for første gang blevet sat op ved indkørselsvejene til musikfestivalen Smukfest, for at styrke sikkerheden mod terror.

- På vores indfaldsveje til festivalen har vi sat sandsække op, som er hastighedsdæmpende foranstaltninger.

- Vi har sat dem op på alle vores primære indkørselsveje, for at sikre, at man ikke kan køre direkte ind, siger festivalens sikkerhedschef, Thomas Rydahl.

Smukfest har også skærpet sikkerheden inde på festivalpladsen, hvor der er en øget bevågenhed, som sker gennem blandt andet kameraovervågning.

- Vi har også sat nogle systemer i gang i forhold til ekstra opmærksomhed inde på pladsen, hvor vi har noget overvågning. Der har vi et rigtig godt samarbejde med politiet på det område, fortæller sikkerhedschefen.

Overvågningen bruges først og fremmest til at skabe et overblik over menneskemængden på pladsen og sikre, at ingen bliver mast, eller at store køer dannes.

- Men det er jo klart, at vi også bruger de kameraer til at kigge efter, om der er noget, som skulle stikke udenfor normalbilledet og er noget, vi skal håndtere, siger Thomas Rydahl videre.

Festivalen under bøgetræerne i Skanderborg er ikke den eneste festival, der har skruet op for sikkerheden, efter blodige episoder i andre lande.

Sammen med Midt- og Vestsjællands Politi var sikkerheden også intensiveret på dette års Roskilde Festival, hvor 130.000 mennesker deltog.

Her var der både politi bevæbnet med maskinpistoler, betonklodser i massevis og sluser ved trappeovergangen mellem campingområderne Øst og Vest.

- Som verden er i dag, og med den udvikling, der er sket, bliver vi som festival også nødt til at følge med, siger Smukfests sikkerhedsansvarlige.