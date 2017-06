Samuelsen vil sætte hårdt mod hårdt mod terror

Kampen mod terror ender med et nederlag til dem, som ikke ønsker frihed og demokrati.

- Terror må ikke få os til at tvivle på forsvaret for de helt grundlæggende værdier i vores samfund og troen på frihed og demokrati.

- Men vær ikke i tvivl: Vi kommer til at sætte hårdt mod hårdt, og vi kommer til at vinde, siger Samuelsen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Det var tre mænd, der stod bag angrebene i det centrale London, hvor der ud over de dræbte er 48 sårede.

Først kørte de en hvid varevogn ind i folk på London Bridge, og de tre mænd fortsatte deres blodige togt med at stikke folk ned med kniv i et markedsområde fyldt med pubber og restauranter.

De tre angribere blev alle dræbt, efter de angreb folk på Borough Market med kniv. Ifølge politiet var de alle udstyret med falske bombebælter.

Angrebet i London kommer knap to uger efter, at en bombemand dræbte 22 mennesker, der var ved at forlade en koncert med popstjernen Ariana Grande i Manchester Arena.

- Storbritannien er igen ramt af fej og ussel terror kun fem dage før parlamentsvalget den 8. juni.

- Mine tanker og dybe medfølelse er hos ofrene og deres familier. Jeg er ramt af sorg og vrede og fordømmer de fuldstændig meningsløse og tragiske drab på uskyldige mennesker på det kraftigste, siger Samuelsen.

- Vi giver aldrig op i kampen mod terror, og jeg har udtrykt over for min britiske kollega, at Danmark står sammen med Storbritannien i denne triste stund, siger han.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er også forfærdet over London-angrebet.

- Midt i sorgen efter det afskyelige angreb i Manchester er Storbritannien atter blevet ramt af mørket. Endnu et fejt forsøg på at knægte os har udspillet sig for vores øjne.

- Den koldblodige foragt for liv efterlader os gang på gang tomme for ord, men med styrket vilje. De vil ikke forandre os eller knække os.

- For hvert fejt attentat vokser vores tro på vores værdier og vores måde at leve på. Jeg sørger med ofrene, deres pårørende og alle briter. I er ikke alene, udtaler Løkke i en pressemeddelelse.

Udenrigsministeriets borgerservice er sammen med ambassaden i London i gang med at undersøge, om der er danskere blandt de sårede eller dræbte.

Det er der i øjeblikket ingen meldinger om.