Samuelsen vil lade døren stå åben for briterne i EU

- Hvis de vender rundt i morgen og siger, at de har fortrudt det hele og gerne vil være med fortsat, så er der også en klar opbakning til det fra dansk side, siger han på et pressemøde onsdag morgen.

Nok er briterne på vej ud af døren i EU, men døren vil blive ved med at stå på klem for dem, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

- Men så god er verden nok ikke, trods alt.

Derfor har regeringen da også lagt en strategi for, hvordan Danmark får mest muligt ud af brexit-forhandlingerne.

- Konkret vil vi styrke vores EU-repræsentation i Bruxelles og vores ambassader i London, Paris og Berlin, siger Samuelsen.

- Regeringen vil arbejde for et stærkt europæisk samarbejde, men vi vil reformere EU indefra og sikre et stærkt, slankt og effektivt EU.

Udtalelsen om den åbne dør til briterne ligger i forlængelse af budskabet fra den nye franske præsident, Emmanuel Macron. Efter et møde med den britiske premierminister, Theresa May, udtalte Macron tirsdag:

- Selvfølgelig står døren altid åben, så længe forhandlingerne om brexit ikke er afsluttede.

Den franske præsident slog dog også fast, at han respekterer det britiske folks beslutning - og at han håber, at forhandlingerne om brexit kan gå i gang hurtigst muligt.

På samme pressemøde slog May fast, at tidsplanen for de kommende brexit-forhandlinger holder, selv om udfaldet af det britiske valg blev anderledes, end premierministeren havde håbet.

Dermed bekræftede hun, at det første møde finder sted i næste uge.

På den hjemlige front kæmper den konservative premierminister ellers fortsat med at danne regering.

Hendes parti mistede sit absolutte flertal ved sidste uges parlamentsvalg. Valget havde hun udskrevet i håb om at forstærke sit mandat op til EU-forhandlingerne.