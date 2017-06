Samuelsen trækker støtte fra palæstinensisk ngo

Det sker som følge af, at WATC har forholdt Udenrigsministeriet centrale oplysninger i en sag om navngivningen af et palæstinensisk kvindecenter i Burqa på Vestbredden.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Centeret er blevet navngivet efter en kvindelig palæstinensisk terrorist. Desuden er kvinden i en artikel offentliggjort af WATC blevet fremstillet som en rollemodel.

- Jeg er forarget over, at WATC, der hævder at arbejde for menneskerettigheder, ikke bare har forherliget en terrorist, men også misbrugt tilliden fra et gavmildt folk som det danske.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, og jeg kan ikke stærkt nok tage afstand fra det. Danmark og danske skattekroner må under ingen omstændigheder bruges til noget, der på nogen som helst måde forherliger eller promoverer terrorister, siger Anders Samuelsen.

Danmark har ikke direkte eller indirekte støttet kvindecentret i Burqa. Men danske skattekroner har via et donorsekretariat på Vestbredden støttet øvrigt arbejde i WATC. Det arbejde stoppes nu.

De nye oplysninger om den kvindelige terrorist er kommet frem som led i en gennemgang af 24 israelske og palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer.

Alle organisationerne i undersøgelsen modtager støtte fra et donorsekretariat, som Danmark har etableret i de palæstinensiske områder sammen med Sverige, Holland og Schweiz.