Samuelsen tavs om Løkkes politisk udpegede ambassadører

Konferencen kommer, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har foreslået at udpege politikere til ambassadørposter. Et forslag, der hurtigt blev anklaget for at være en ny pensionsordning for politikere.

Fredag er udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) vært for en højniveau-konference om fremtidens diplomati på Asiatisk Plads i København.

Anders Samuelsen vil fredag ikke svare på, om Lars Løkke Rasmussens forslag er en del af fremtiden for Danmarks diplomati.

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Anders Samuelsen, inden han vender sig og forlader Eigtveds Pakhus, hvor konference bliver holdt.

Løkkes forslag er ikke blevet vel modtaget af alle på Asiatisk Plads. Det vil afskære skolede diplomater fra nogle af ambassadørposterne og i stedet erstatte dem med "amatørdiplomater", lyder kritikken.

Lars Løkke Rasmussen mener til gengæld, at der vil være fordele ved at vælge personer med en stærkere politisk profil til nogle ambassadørposter.

Det kan åbne eksportmuligheder og flere diplomatiske døre, mener han.

- I Danmark er vi alt for dårlige til at drage nytte af de kompetencer, som erfarne politikere oparbejder gennem et langt liv i politik. Det gør andre lande langt bedre end os, sagde Lars Løkke Rasmussen i december.

Kommentaren faldt i forbindelse med, at Bertel Haarder (V) afslog stillingen som generalkonsul i Flensborg.

Mens Anders Samuelsen afviser at gå ind i diskussionen om politisk udpegede ambassadører, så har han til gengæld foreslået, at Danmark skal udnævne en særlig ambassadør for digitalisering.

Den nye ambassadør skal pleje forbindelsen til multinationale teknologiselskaber som Google og Apple:

- Vi står over for en verden, hvor tingene går rigtig stærkt. Især på det teknologiske område. Der er nu virksomheder, som er så store, at de overgår enkelte lande, siger Anders Samuelsen og tilføjer:

- Derfor bliver vi nødt til at være i dialog med virksomhederne, fordi de hver dag påvirker danskernes hverdag.

Anders Samuelsen vurderer, at Danmarks relation til Google i fremtiden bliver lige så vigtig som forbindelserne til Grækenland.

- Mit mål er ikke at fornærme Grækenland, men at fremhæve tech-aktørernes betydning, siger Anders Samuelsen.

Der er endnu ikke sat navn på den kommende digitale ambassadør.