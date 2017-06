Samuelsen om migrantstrøm: Vi skal stabilisere Subsahara

Derfor må EU stoppe strømmen af migranter fra Vestafrika ved at stabilisere landene syd for Libyen.

Der kommer stadig alt for mange migranter fra Libyen over Middelhavet til Italien.

De drøftede Storbritanniens farvel til EU, Ruslands indblanding i Ukraine og de vestlige valg, borgerkrigen i Syrien og uro i Mellemøsten samt strømmen af migranter over Middelhavet.

- Vi har til dels fået lukket Balkan-ruten. Der kommer heller ikke mange migranter over Gibraltar. Men Libyen er et kæmpe problem. Vi har reelt at gøre med en stat, som ikke eksisterer længere, siger Anders Samuelsen.

- Det betyder, at de europæiske grænser ikke ligger nord for Middelhavet. Men faktisk syd for Libyen. Derfor bliver vi nødt til at få stabiliseret de lande, som ligger syd for Libyen. Derfor er Danmark aktivt til stede i Mali.

I EU er den fransk-tyske alliance styrket efter valget af Emmanuel Macron som fransk præsident og et klart flertal ved parlamentsvalget til hans parti La République en marche.

Udenrigsministeren frygter ikke, at Danmark klemmes af styrket forsvarssamarbejde i EU.

- Nej. Vi er engageret via FN. I Mellemøsten er vi med i en koalition mod Isil. Vi er selvfølgelig nødt til at forholde os til, at andre lande vil forsøge at engagere sig via andre kanaler, siger Anders Samuelsen, der bruger en anden betegnelse for Islamisk Stat.

Overfor sin franske kollega lagde han vægt på, at Danmark ønsker et stærkt, men smallere EU.

- Som fokuserer på kernen i det europæiske projekt, nemlig at vi holder fred i Europa. Frihandel. Og forsvar for frihed: Altså at vi sammen bekæmper terrorisme der, hvor den opstår, siger Anders Samuelsen.